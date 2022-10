VISEU: Festival de tunas recolhe donativos para associação de autistas

A Estudantina Universitária de Viseu anunciou hoje que o XIV Tosta Mista, Festival de Tunas Mistas Cidade de Viseu, está de regresso na sexta-feira e no sábado e, este ano, a Praça da República, ou Rossio, é o local escolhido para as serenatas.

Segundo uma nota de imprensa, os dois dias de evento são de entrada livre, mas esta edição do festival “junta à música e animação uma componente solidária” e, assim, “serão aceites donativos para a Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo de Viseu (APPDA-Viseu).

Os donativos são “na forma de garrafões de água, bolachas, material escolar, produtos de limpeza, brinquedos e fraldas, e de donativos monetários através do MB Way (927 216 245), com a descrição “Donativo APPDA”.

O XIV Tosta Mista, que decorre na Aula Magna do Instituto Politécnico de Viseu, conta no sábado com tunas a concurso, como é o caso da Tu Na D’ESTES, de Coimbra, Rausstuna, de Bragança, ARtuna – Tuna Mista da Escola Superior Artística do Porto e a Tuna Médica de Lisboa e tem como convidada a Infantuna Cidade de Viseu.