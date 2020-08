Viseu e Cinfães – Dois detidos por tráfico e cultivo de cannabis

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu e Lamego, dia 21 de agosto, deteve dois homens de 36 e 46 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Viseu e Cinfães.

No âmbito de uma investigação por tráfico de estupefacientes, os militares do NIC de Viseu encetaram diligências policiais para identificar o proprietário de uma plantação de cannabis, culminando na sua detenção em flagrante delito enquanto cuidava da plantação. No decorrer da ação policial, foi realizada uma busca domiciliária, e apreendido o seguinte material:

· 46 plantas cannabis, algumas na fase de germinação e outras já com mais de dois metros de altura;

· Duas espingardas;

· Um gás pimenta;

· Duas estufas de cultivo.

Os militares do NIC de Lamego, após uma investigação por tráfico e cultivo de cannabis, apuraram que o suspeito detinha no seu quintal uma planta de grande porte, dissimulada entre outro tipo de plantas de cultivo. O suspeito foi detido no cumprimento de um mandado de busca domiciliária, e a planta foi apreendida.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos aos Tribunais Judiciais de Viseu e Cinfães.