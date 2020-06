Viseu – Casal detido por furtos em postos de combustível e estabelecimentos

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Viseu, ontem, dia 4 de junho, deteve um homem e uma mulher, de 23 e 18 anos, pelo crime de furto, no concelho de Viseu.

No âmbito de diligências de investigação que decorriam desde o início do mês de abril, despoletadas pela ocorrência de 20 furtos em postos de combustível, estabelecimentos comerciais, em veículos e de veículos, ocorridos nos concelhos de Viseu, Oliveira de Frades, São Pedro do Sul, Vouzela e Aveiro, foi dado cumprimento a dois mandados de detenção, que culminaram na detenção do casal suspeito.

Após a apresentação dos detidos a primeiro interrogatório judicial no Tribunal Judicial de Viseu, foi-lhes aplicada a medida de coação de prisão preventiva, ao homem, e prisão domiciliária, à mulher.