VISEU: Candidatura para rearborização do parque de Santiago elegível para financiamento

A candidatura do município de Viseu para a operação de rearborização e criação de zonas de sombra no Parque Urbano de Santiago já obteve a decisão de elegibilidade para efeitos de financiamento por parte do Compete 2020.

Segundo a Câmara de Viseu, “atualmente, a candidatura encontra-se a aguardar aprovação final”, sendo que, para que as 133 candidaturas consideradas elegíveis possam ser apoiadas, “será necessário um reforço da dotação orçamental do apoio FEDER, no valor de mais de oito milhões de euros”.

“Esta candidatura tem um investimento total de 89.904,40 euros”, dos quais 75 mil de investimento elegível.