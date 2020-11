Viseu assume-se como Cidade Sustentável com reforço na área ambiental

São 8,7 milhões de euros que o Município de Viseu destina para a conservação e preservação do meio ambiente em 2021. A conservação da natureza, a recolha e seleção de resíduos sólidos, a construção do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia – CRO ou a manutenção de parques e jardins, são alguns dos investimentos a realizar nesta área. A autarquia considera estas apostas estratégicas e cruciais na elevação de Viseu como cidade sustentável, ecologicamente inovadora e modernizada, mas também como relevantes para a atração de novos investimentos.

O orçamento para 2021 é o maior de sempre, uma situação que se deve, principalmente, ao investimento em infraestruturas com aproveitamento de Fundos Comunitários, e à incorporação das verbas correspondentes à Descentralização da Educação. As GOP apontam para o reforço das prioridades fundamentais assumidas no programa Viseu Primeiro 2017/2021, mantendo como áreas fundamentais a Educação, a Coesão Social, a Cultura e o Desporto, bem como a Mobilidade e Ordenamento do Território.

“Colocamos as pessoas, os viseenses, em primeiro lugar. Sabemos que o ano de 2021 será incerto e decorrerá num contexto de crise social. Temos, por isso mesmo, de estar muito atentos e precavidos para responder eficazmente às necessidades mais prementes da população e, ao mesmo tempo, atuar na esfera económica, mantendo o emprego e gerando riqueza. O trabalho realizado até aqui permite-nos estar preparados para enfrentar, talvez, o ano mais difícil dos últimos anos, mantendo o rumo que definimos e a estabilidade que alcançámos – mas que precisamos de manter – nos últimos 7 anos”, conclui António Almeida Henriques.