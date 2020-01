Viseu – Apreensão de caçadeira por ameaças

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Viseu, no dia 21 de janeiro, identificou uma mulher com 60 anos, pelo crime de ameaças com recurso a arma de fogo, no concelho de Viseu.

No seguimento de uma denúncia por ameaças com recurso a arma de fogo, há cerca de um mês, em que a suspeita ameaçou a sua senhoria, uma mulher de 61 anos, por desavenças sobre a permanência de um cão na residência alugada, foi dado cumprimento a uma mandado de busca domiciliária que culminou na apreensão de uma caçadeira.

A suspeita foi constituída arguida e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.