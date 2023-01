Violência doméstica: GNR detém homem de 76 anos em Cinfães e apreende armas

Um homem de 76 anos foi detido em Cinfães por “maus-tratos físicos e psicológicos” contra a sua esposa, não se podendo aproximar a menos de 250 metros da vítima, segundo divulgou hoje a GNR de Viseu.

“O detido foi presente no mesmo dia no Tribunal Judicial de Cinfães, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de obrigação de afastamento da vítima (250 metros) e proibição de detenção de armas de fogo”, informou em comunicado.

O Comando Territorial de Viseu da GNR esclareceu, na mesma nota de imprensa, que os militares do Posto Territorial de Cinfães, no norte do distrito, detiveram em 29 de dezembro do ano passado, “um homem de 76 anos, por violência doméstica” naquele concelho.

A detenção ocorreu na sequência de uma investigação por violência doméstica, no âmbito da qual os militares da GNR “apuraram que o agressor infligia maus-tratos físicos e psicológicos contra a vítima, a sua esposa de 72 anos”.

“No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a dois mandados de busca, um domiciliário e outro em veículo, que resultaram na detenção do homem e na apreensão de material”, acrescentou.

Do material apreendido nas buscas constava “uma pistola com dois carregadores; uma faca de abertura automática; duas caçadeiras; 14 munições e 88 cartuchos”.