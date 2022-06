VILA NOVA DE PAIVA: Jornadas Europeias de Arqueologia

A Câmara de Vila Nova de Paiva assinala as Jornadas Europeias de Arqueologia, nos dias 17, 18 e 19, com visitas livres ao património arqueológico do concelho.

“O Museu Arqueológico do Alto Paiva, as Orcas de Juncais, de Pendilhe, do Picoto do Vasco, das Castonairas, de Porto Lamoso e as Necrópoles de S. Martinho de Almoneixe e de Carvalhais, são alguns dos exemplos do vasto património arqueológico do concelho”, disse esta Câmara do distrito de Viseu.

O município lembrou que se pode ainda solicitar visita guiada ao Museu Arqueológico do Alto Paiva, mediante marcação prévia, até terça-feira, pelos contactos turismo@cm-vnpaiva.pt ou 232 609 900.