Vila Nova de Paiva integra a Rede Patrimonial Intermunicipal

No âmbito da candidatura “Produtos Turísticos Integrados da Região – Ativação da Rede Patrimonial Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal (CIM) Viseu Dão Lafões, Vila Nova de Paiva recebeu uma visita-teste dos técnicos municipais de turismo e responsáveis pelos recursos culturais e patrimoniais dos 14 municípios.

A visita-teste passou pelo Parque Botânico Arbutus do Demo, no qual os visitantes apadrinharam duas árvores Ginkgo biloba, plantadas para assinalar a adesão ao projeto Rede Patrimonial Intermunicipal. No Museu Arqueológico do Alto Paiva conheceram o legado arqueológico destas terras, desde o Neolítico à Alta Idade Média e no Posto de Turismo/Loja Terras puderam degustar alguns produtos regionais.

As visitas-teste permitem dar a conhecer os recursos e produtos turísticos da região, com o objetivo de promover a qualificação da oferta do segmento de Turismo Cultural e encontram-se a decorrer até ao dia 1 de outubro, com programas preparados ao pormenor pelos próprios municípios, atendendo aos recursos visados no Roteiro da Rede Patrimonial Viseu Dão Lafões.