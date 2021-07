Vila Nova de Paiva – Espaços municipais abertos ao fim-de-semana

Durante os meses de julho e agosto, os espaços de cultura e natureza do concelho de Vila Nova de Paiva, terão o seu horário de visita alargado também ao fim-de-semana.

O Auditório Municipal Carlos Paredes com exposições temporárias que englobam as mais diversas artes, o Museu Arqueológico do Alto Paiva com um acervo de artefactos arqueológicos, o Posto de Turismo/Loja Terras com produtos regionais e artesanato, o Centro de Memória Judaica de Vila Cova à Coelheira com testemunhos da presença da fé judaica em terras da Beira, o Museu Rural de Pendilhe com o seu espólio de equipamentos rurais, cerâmica, têxtil e artes plásticas e decorativas e o Parque Botânico Arbutus do Demo, um espaço natural por excelência de convívio com a natureza e lazer, estarão também disponíveis ao fim-de-semana, para além do horário de funcionamento nos dias úteis.

Atrair visitantes a estes espaços, dar a conhecer o património e a história desta região e proporcionar momentos de lazer e descontração, são os objetivos propostos, nunca descurando as medidas de segurança sanitária.