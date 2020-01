O concelho do Sabugal vai acolher, entre os dias 24 e 27 de março, as VI Jornadas da Rede das Cartas Europeias de Turismo Sustentável (CETS) de Espanha e Portugal.

Segundo o município do Sabugal, no distrito da Guarda, as jornadas “pretendem favorecer a comunicação entre os atores implicados no projeto e potenciar as ações e o trabalho em rede ao nível da Península Ibérica”. Constituem a rede das CETS um total de 37 áreas protegidas ou classificadas, estando 29 localizadas em Espanha e oito em Portugal.

As VI Jornadas da Rede das CETS de Espanha e Portugal são promovidas pelo município do Sabugal, em parceria com a EUROPARC – Federação Europeia de Parques e com a colaboração do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas/Reserva Natural da Serra da Malcata, Turismo Centro de Portugal e municípios de Almeida e Penamacor.