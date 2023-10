VI Feira do Pão e do Vinho em São João da Serra

O Largo da Feira em São João da Serra, no concelho de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, acolhe este fim de semana a VI Feira do Pão e do Vinho, anunciou hoje em comunicado o executivo municipal.

“Um evento com um programa diversificado que inclui um mercado tradicional com artesãos, produtores e empresas locais, degustações gastronómicas e diversas atuações musicais”, destaca o documento.

O evento é promovido pela Junta de Freguesia de São João da Serra e conta com o apoio da Câmara de Oliveira de Frades.