Venda Solidária de obra dedicada ao Natal para apoiar as Misericórdias Portuguesas

A União das Misericórdias Portuguesas (UMP) e a Editora SELF vão promover uma venda solidária da obra “O Grande Livro do Natal Português”.

Para assinalar o Natal numa época particularmente difícil para todos, e sobretudo para partilhar o seu verdadeiro significado através de contos, curiosidades, lendas, canções, tradições, decorações e receitas natalícias, parte da venda da obra “O Grande Livro do Natal Português” vai reverter para apoiar as Estruturas Residenciais para Pessoas Idosas (ERPI) das Misericórdias Portuguesas.

Com um preço de venda ao público de cerca de 17,64 Euros, por cada obra vendida irá reverter um euro para a UMP. O valor final angariado pela venda solidária do livro será utilizado para a compra de Equipamento de Proteção Individual para as estruturas das Misericórdias em todo o país, que dado o contexto de pandemia provocada pela COVID-19 é ainda uma prioridade.