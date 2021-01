“Uros Smolovic (ex-Pedras Rubras) regressa para reforçar meio-campo”

O Lusitano Futebol Clube chegou acordo com o médio Uros

Smolovic, de 28 anos, para representar o clube até ao final da temporada.

Uros, médio defensivo montenegrino chega do Pedras Rubras, clube

que representou em 2019/2020. Em Portugal já tinha representado o Lusitano

em 2018/2019 e o CD Trofense em 2017/2018.

Está assim assegurada a quinta contratação do mercado de inverno e

que estará às ordens do treinador Paulo Meneses.