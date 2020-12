Um atelier itinerante durante as férias escolares. Inscreva os seus educandos

A equipa do Gentes CLDS 4G de Moimenta da Beira vai dinamizar uma atividade, lúdica e divertida, denominada “O detetive das emoções perdidas” destinada às crianças do concelho com idades entre os 6 e 12 anos. A atividade vai andar em itinerância pelas freguesias, durante o período das férias escolares. As datas e os locais serão oportunamente divulgados. Até lá, inscreva os seus educandos até ao dia 18 deste mês de dezembro.

Esta iniciativa é realizada no âmbito do eixo 2 – Intervenção familiar e parental, preventiva da pobreza infantil do Gentes CLDS 4G de Moimenta da Beira, cuja instituição coordenadora do programa é a Gente da Nave – Associação de Promoção Social de Alvite.

Para inscrever o seu educando, deve enviar o nome da criança, nome do encarregado de educação, morada e contacto telefónico para o e-mail: ssocial@gentes-clds.pt ou ligar para 254 409 261.