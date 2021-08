Turismo e saneamento são prioridades para candidato da CDU a Vouzela

CDU candidata à Câmara de Vouzela, no distrito de Viseu, o funcionário público Eduardo Boloto, que elege como bandeiras da sua campanha uma aposta no turismo e um aumento da cobertura da rede de saneamento no concelho.

“Há muitas aldeias e freguesias, algumas com muita população, que não têm qualquer cobertura de saneamento”, disse à agência Lusa o candidato da CDU.

Eduardo Boloto, de 64 anos, é chefe de finanças em São Pedro Sul, onde mora, tendo também sido candidato à Câmara de Vouzela em 2017.

“De há quatro anos para cá, nada foi feito sobre tudo aquilo que propúnhamos para Vouzela”, notou.

Para além de um reforço da rede de saneamento no concelho, cuja cobertura considera “muito baixa”, Eduardo Boloto aponta também para a necessidade do município apostar no turismo, face ao património histórico, mas também natural.

“O Parque Natural de Vouzela está mal explorado. Devia-se aproveitar toda a riqueza de montanha, explorando juntamente com Tondela, fazendo uma ligação ao Caramulo”, frisou, realçando, por exemplo, a reserva botânica de Cambarinho, onde está a estação mais importante de loendros do país, uma planta rara que sobrevive nas encostas daquele território.

A ligação com o município de Tondela poderia permitir “explorar ao máximo os recursos naturais em termos turísticos”, acrescentou.

Num concelho inserido numa região “com montanha, rios e termas”, o candidato propõe também uma visão e estratégia intermunicipal, entre Vouzela, São Pedro do Sul e Oliveira de Frades.

“De um lado, temos as termas de São Pedro do Sul, em Oliveira de Frades a barragem e Vouzela é um concelho com muita história. Daria para fomentar o turismo de uma outra forma, com intercâmbios com os outros municípios”, defendeu.

A construção de habitação social, a requalificação da rede viária que liga as várias freguesias à sede de concelho, um maior “acompanhamento médico nas aldeias” e a atração de empresas que possam oferecer empregos qualificados para os mais jovens são outras das propostas do candidato da CDU.

Para além de Eduardo Boloto, também se candidata à Câmara de Vouzela o atual presidente do município, Rui Ladeira (PSD), e Catarina Meneses (PS).

Nas eleições autárquicas de 2017, o PSD venceu as eleições em Vouzela com maioria absoluta, tendo conseguido 62,21 por cento dos votos (quatro de cinco mandatos).