Turismo Centro de Portugal submeteu candidatura para promover EN16 e EN17

A Turismo Centro de Portugal apresentou uma candidatura ao Turismo de Portugal para promover as estradas nacionais (EN) 16 e 17, que o seu presidente, Raul Almeida, espera que venha a ser aprovada nos próximos meses.

Em declarações aos jornalistas, hoje, em Viseu, Raul Almeida disse que a Turismo Centro de Portugal submeteu a candidatura, no valor de 400 mil euros, e já está “a trabalhar numa imagem para toda a extensão das duas estradas”, em articulação com as quatro Comunidades Intermunicipais envolvidas.

“O que nós pretendemos é uma estruturação do produto para depois podermos promover este produto”, explicou o responsável, acrescentando que o projeto se chama Estradas com História.

A EN16 liga Aveiro a Vilar Formoso e a EN17 (também identificada por Estrada da Beira) Coimbra à Guarda.

“São estradas que têm histórias ligadas à nossa região”, salientou.

O dirigente, que falava aos jornalistas no final da inauguração da Ecopista do Vouga, referiu que o produto turístico já existe, mas, com esta infraestruturação, será tornado visitável.

“Temos que o estruturar, preparar, para depois passarmos à promoção”, quer nacional, quer internacional, afirmou.

Segundo Raul Almeida, a estruturação do produto consiste em “colocar sinalética, criar uma rota, assinalar pontos de interesse, pontos visitáveis”.

A Turismo Centro de Portugal está a preparar “uma imagem uniforme” ao longo das estradas, que é também “inovadora e atraente”.

“Estes produtos são importantes porque as pessoas cada vez procuram mais o interior e nós temos que ter oferta”, defendeu.