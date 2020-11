TT, Cultura e Vinhos

O 4.º Raid TT Vinhos Beira Interior encerra, de 22 a 24 de Novembro, o programa de atividades do Clube Escape Livre em 2020 e acontece, com todas as autorizações, incluindo a da entidade de saúde, respeitando as regras em vigor e por isso limitado no número de equipas e pessoas.

A Quinta da Cheínha, em Pinhel, será o centro de operações para esta edição do Rad TT Vinhos Beira Interior que tem o alto patrocínio do Município de Pinhel e que, como o nome indica, não deixará de proporcionar aos participantes provas de vinhos dos muitos e referenciados produtores da região, nomeadamente do concelho de Pinhel.

As equipas vão ficar instaladas em vários dos qualificados alojamentos turísticos do concelho afastando assim aglomerados inapropriados. E de forma a garantir o distanciamento, todas as refeições terão, desta vez, lugar no restaurante “O Petisco”, utilizando o seu grande salão de festas adequado a 300 pessoas e que, neste caso, só dará lugar às poucas dezenas de participantes do Raid.

O todo o terreno propriamente dito, inicia-se no sábado de manhã com um percurso que ruma a norte para permitir aos participantes apreciarem as belas paisagens da região e visitar a Casa Forte em Cidadelhe, onde se encontra o famoso palio secular, enquanto da parte da tarde a caravana ruma a sul com o trajeto a estar desenhado por entre vinhas, numa antecipação ao que acontece no domingo.

A manhã de domingo fecha o programa com um percurso a alargar-se ao concelho vizinho de Figueira de Castelo Rodrigo com paragem na sua Adega Cooperativa.

No almoço de encerramento será altura de evocar a capital dos vinhos 2020 / 2021 e certamente agendar já a participação na edição de novembro de 2021, esperando-se que, nessa altura, seja já possível aliar o TT, como tem acontecido nos últimos anos, à Feira de Vinhos e Sabores este ano cancelada face aos milhares de visitantes que atrai.

Para Luis Celinio: “Apesar das medidas divulgadas pelo governo no último sábado é possível, respeitando e seguindo todas as regras em vigor e cumprindo com o plano de contingência do Raid, entretanto aprovado, realizar este evento. Mas para além do empenho do Escape Livre, detentor do selo Clean and Safe, é importante que cada participante, por si, venha preparado para cumprir à risca todas as medidas. Foi assim que aconteceu nos quatro eventos que realizámos em setembro, alguns com bem maior complexidade como o Off Road Bridgestone Santiago de Compostela, e, estou certo, será assim agora, permitindo que cultura, vinhos e todo o terreno contribuam de forma muito significativa para a economia local tão depauperada com a pandemia. Mas, esta é a verdade hoje. Estaremos atentos para nos adaptar a outras medidas”.

O 4º Raid TT Vinhos Beira Interior tem como viatura oficial o Dacia Duster 4X4 e o patrocínio Bridgestone, First Stop, Valorpneu, Roamer e SPAL. O apoio institucional é do Municipio de Pinhel, Turismo do Centro de Portugal e Junta de Freguesia de Lamegal.