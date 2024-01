Tributo a Jorge Palma num concerto de Bruno Pato e Vítor Hugo no Museu Municipal de Oliveira de Frades

O Museu Municipal de Oliveira de Frades acolhe no dia 20 de janeiro um concerto protagonizado por Bruno Pato e Vítor Hugo que prestam um tributo ao músico Jorge Palma, anunciou hoje a Câmara Municipal de Oliveira de Frades,

Segundo um comunicado daquela autarquia do distrito de Viseu, “será um agradável concerto que levará o público a reviver as canções que marcaram diversas gerações do grande nome da música portuguesa, Jorge Palma”.

Bruno Pato e Vítor Hugo são compositores e multi-instrumentistas serão eles a dar vida “às letras e acordes que fazem parte das vidas das pessoas” num concerto que tem entrada livre e está marcado para as 21:30.