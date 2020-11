Treinador quer Santa Clara de “continuidade” frente ao Tondela

O treinador do Santa Clara, Daniel Ramos, disse hoje querer uma equipa de “continuidade” frente ao Tondela, na sétima jornada da I Liga de futebol, salientando que os açorianos “fizeram muita coisa boa” na jornada anterior.

Segundo Daniel Ramos, o “grupo de trabalho está sensível para dar continuidade” a “comportamentos muito positivos” mostrados na jornada passada do campeonato frente ao Portimonense, num jogo em que os açorianos venceram por 2-1.

“Esperemos que seja um Santa Clara de continuidade. Fizemos muita coisa boa nesse jogo [diante do Portimonense], não só o resultado, mas muitos comportamentos foram bons e a continuidade é precisa”, afirmou.

O treinador da equipa insular falava hoje no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação a Tondela.

O técnico de 49 anos destacou que a equipa terá de ser “muito competitiva durante todo o tempo do jogo” frente ao Tondela, considerando o jogo de “exigência alta”.

“Daquilo que vi da equipa do Tondela é uma equipa que arrisca bastante do ponto vista da pressão, de jogar com linhas subidas e de jogar a arriscar ganhos no meio campo ofensivo da outra equipa”, salientou.

Nos seis primeiros jogos do campeonato, o Santa Clara alcançou três vitórias, um empate e duas derrotas, somando dez pontos, um arranque de campeonato considerado positivo por Daniel Ramos.

“Queremos sempre mais, mas é um bom arranque, em seis jogos, 10 pontos. Permite-nos estar bem posicionados na tabela e olhar com distância para os lugares de aflição”, afirmou.

O treinador do emblema açoriano assinalou o registo 100% vitorioso do Santa Clara fora de casa, para salientar que a equipa vai procurar vencer o Tondela no estádio João Cardoso.

“Temos nos dado bem nos jogos fora de casa, atendendo ao rácio de três jogos, três vitórias, por isso vamos à procura de nova vitória”, declarou.

Daniel Ramos considerou que a equipa vai ter “algumas contrariedades” para o próximo jogo, devido às ausências de Mikel Villanueva, Gustavo, Carlos Júnior, Cryzan Barcelos e de Shahryiar Moghanlou.

“Vamos à luta com os que temos e com confiança total naqueles que temos lá dentro”, disse.

O Tondela, 16.º classificado com cinco pontos, recebe o Santa Clara, quinto com 10, no sábado, às 15:00, no estádio João Cardoso.