Trabalhadores da Câmara de Oliveira de Frades organizam caminhada na serra

Com o intuito de assinalar o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios (18) e o Dia Europeu da Cultura Megalítica (24), os trabalhadores da Câmara Municipal de Oliveira de Frades, distrito de Viseu, organizam uma caminhada, anunciou a autarquia.

Intitulada de “à descoberta da serra do Ladário”, referiu numa nota de imprensa, a caminhada no dia 23 “é um percurso circular, de dificuldade média com cerca de cinco quilómetros e com a duração prevista de duas horas e meia”.

“Não é um percurso pedestre de pequena rota, não haverá sinalização ou marcação no terreno. O grupo deverá seguir o guia que fará uma breve explicação em cada ponto de interesse do rico património arqueológico, histórico, natural, paisagístico e geológico desta serra”, esclareceu a autarquia.