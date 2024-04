Tondela vence o Feirense na estreia de Lito Vidigal

O Tondela venceu o Feirense por 3-1, em jogo da 28ª jornada da II Liga de futebol marcado pela estreia do técnico Lito Vidigal na equipa de Santa Maria da Feira.

No Estádio Marcolino de Castro, Sérgio Conceição deu vantagem ao Feirense, aos 38 minutos, mas o Tondela conseguiu a reviravolta no marcador com os golos de Daniel dos Anjos, aos 63, de grande penalidade, e de Rui Gomes, aos 83, sendo que este último ‘bisou’, aos 90, e fixou o resultado.

Com o triunfo, o Tondela reforça o quinto lugar da II Liga, com 45 pontos, enquanto o Feirense se mantém à condição em 15.º, com 25.

Numa primeira parte equilibrada, o Feirense esteve muito perto de inaugurar o marcador aos 12 minutos, quando Picas ficou com a baliza à sua mercê, após uma defesa incompleta de Léo, mas o avançado ‘fogaceiro’ rematou ao lado da baliza.

O Feirense acabou por chegar à vantagem na sequência de uma grande penalidade que castigou falta de Ricardo Alves sobre Antoine, com Sérgio Conceição a permitir a defesa de Léo numa primeira instância, mas a executar uma recarga eficaz, aos 38 minutos.

O Tondela restabeleceu a igualdade aos 63 minutos, num castigo máximo convertido por Daniel dos Anjos, que foi derrubado dentro da área pelo guarda-redes Diego Callai.

A formação da casa respondeu ao golo sofrido no minuto seguinte, após uma iniciativa individual de Dudu, que surgiu à entrada da área para executar um remate cruzado que saiu perto do poste da baliza de Léo.

A equipa de Tozé Marreco consumou a reviravolta no marcador aos 83 minutos, quando Rui Gomes surgiu nas costas da defesa do Feirense para desviar a bola para o fundo da baliza de Diego Callai com eficácia.

Perto do final da partida, Rui Gomes ‘bisou’ com um remate forte de ângulo apertado, já dentro da área, e confirmou o triunfo do Tondela.

Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.

Feirense – Tondela: 1-3.

Ao intervalo: 1-0.

Marcadores:

1-0, Sérgio Conceição, aos 38 minutos.

1-1, Daniel dos Anjos, 63 (grande penalidade).

1-2, Rui Gomes, 83.

1-3, Rui Gomes, 90.

Equipas:

– Feirense: Diego Callai, Guilherme Ferreira, Cláudio Silva, Washington (João Paredes, 84), Sérgio Conceição, Oche (Dudu, 51), Banjaqui (Jorge Pereira, 64), Bruno, Rúben Alves (Henrique Jocu, 85), Antoine e Picas.

(Suplentes: Pedro Mateus, Filipe Almeida, Tony, Diogo Brás, Jorge Pereira, Henrique Jocu, Castro, João Paredes e Dudu).

Treinador: Lito Vidigal.

– Tondela: Léo, Tiago Almeida (Rui Gomes, 54), Ricardo Alves, Gustavo França, Lucas Barros, Yaya, Bebeto, Hélder Tavares (Samuel Lobato, 46), Pedro Maranhão (Lucas Mezenga, 87), Luan Farias (Ceitil, 70) e Daniel dos Anjos (Roberto, 87).

(Suplentes: Joel Sousa, Lucas Mezenga, Luís Rocha, Ceitil, Costinha, Samuel Lobato, Rui Gomes, Roberto e Cuba).

Treinador: Tozé Marreco.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ricardo Alves (36), Bruno (43), Guilherme (45), Bebeto (71), Lucas Barros (75), Samuel Lobato (81) e Ceitil (90).

Assistência: cerca de 1000 espetadores.