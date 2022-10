Tondela sofre primeira derrota do campeonato na receção à Oliveirense

O Tondela sofreu a primeira derrota na II Liga de futebol, ao perder em casa com a Oliveirense por 3-1, em jogo da nona jornada, em que Telmo Arcanjo foi expulso ao intervalo.

Jonata Bastos inaugurou o marcador (22 minutos), Telmo Arcanjo (30) empatou e Volnei (35) e Serginho (47) confirmaram os três pontos para a Oliveirense, que, com esta vitória, deixou a zona de despromoção.

O Tondela entrou a pressionar e a criar oportunidades de golo com um remate de Telmo Arcanjo no primeiro minuto, seguido de um maior perigo para o Oliveirense, com Ricardo Ribeiro a defender um remate de Rafael Barbosa, que fez também a recarga direta à barra.

Pedro Augusto (15) voltou a tentar o golo, num remate forte defendido por Ricardo Ribeiro.

Os visitantes, que nos primeiros 20 minutos não conseguiram criar qualquer momento de perigo, surpreenderam o guarda-redes ‘auriverde’ com uma recarga de Jonata Bastos, depois de Babacar Niasse ter defendido um remate cruzado de Duarte.

Com o marcador inaugurado, o Tondela não baixou a pressão e, aos 30 minutos, Telmo Arcanjo, assistido por Bebeto num lance cruzado, ‘furou’ a baliza de Ricardo Ribeiro, que nem se fez à bola.

A Oliveirense não tardou a aumentar a vantagem no marcador, novamente numa recarga, desta vez com Volnei, que fez o primeiro remate direto ao poste direito da baliza ‘auriverde’ e, à segunda, não falhou.

O Tondela não reagiu da mesma forma ao segundo golo e a formação de Fábio Pereira começou a ganhar terreno e a pressionar o adversário, quase fazendo o terceiro golo, com um remate de Duarte que passou junto ao poste esquerdo.

Já no intervalo, logo após o apito do árbitro Tiago Martins, Telmo Arcanjo viu o cartão vermelho por ter cabeceado Serginho.

A Oliveirense entrou a ‘matar’ na segunda parte e Serginho fez o terceiro golo (47), num remate que contou com a assistência de Gadelho.

A formação de Tozé Marreco não baixou a guarda e, apesar de estar em inferioridade numérica, não permitiu que os visitantes dominassem totalmente o jogo, conseguindo subir à grande área adversária para tentar diminuir a diferença no marcador, sem sucesso.

Com esta vitória, a Oliveirense soma nove pontos e sobe para a 12.ª posição, enquanto o Tondela mantém os 14 pontos e o quinto lugar na II Liga de futebol.

Jogo disputado no Estádio João Cardoso, em Tondela.

Tondela – Oliveirense, 1-3.

Ao intervalo: 1-2.

Marcadores:

0-1, Jonata Bastos, 22 minutos.

1-1, Telmo Arcanjo, 30.

1-2, Volnei, 35.

1-3, Serginho, 47.

Equipas:

– Tondela: Babacar Niasse, Marcelo Alves, Manu Hernando (Bruno Cuba, 85), Jota Gonçalves, Tiago Almeida (Matias Lacava, 75), Bebeto (Rúben Fonseca, 56), Telmo Arcanjo, Pedro Augusto, Naoufel Khacef, Daniel dos Anjos e Rafael Barbosa (Dário Miranda, 85).

(Suplentes: Philip Tear, Rafael Alcobia, Rúben Fonseca, Dário Miranda, Bruno Cuba, Matias Lacava, Rodrigo Fajardo, Betel Munhungo e Simão Duarte.

Treinador: Tozé Marreco.

– Oliveirense: Ricardo Ribeiro, Maga, Rodrigo Borges, Volnei, Gadelho, Ibrahima, Serginho (Filipe Alves, 54), Jaiminho (Michel Lima, 69), Duarte (Miguel Pereira, 87), Zé Leite (Lessinho, 55) e Jonata Bastos (Graça, 87).

(Suplentes: Nuno Silva, Lessinho, Iago Reis, Miguel Pereira, Filipe Alves, Graça, Obi, Michel Lima, e Zé Pedro)

Treinador: Fábio Pereira.

Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Volnei (09 minutos), Telmo Arcanjo (14), Serginho (intervalo), Bebeto (50), Lessinho (63), Naoufel Khacef (75), Ibrahima (76) e Ricardo Ribeiro (90+2). Cartão vermelho direto para Telmo Arcanjo (intervalo).

Assistência: 709 espetadores.