Tondela sem receio e quer dar “prendinha” aos adeptos frente ao Sporting

O futebolista Costinha assumiu hoje que o plantel do Tondela está sem receio de enfrentar o Sporting, a contar para a terceira jornada da fase de grupos da Taça da Liga, para dar uma “prendinha” aos adeptos.

“Não há receio nenhum. Vamos desfrutar do jogo. Sabemos que vamos passar e é essa a nossa mentalidade: queremos passar à ‘final four’. Sabemos que é muito difícil, contra uma equipa muito boa, mas não há receio nenhum”, assumiu Costinha.

Os beirões, em terceiro e último lugar do grupo, perderam o único jogo disputado, com o Farense (1-0), pelo que precisam de vencer o Sporting, primeiro da ‘poule’, com três pontos, por pelo menos dois golos de diferença para seguirem para a próxima fase da competição. O conjunto de Faro, que já realizou os dois encontros no grupo, também soma três pontos, mas já está afastado da ‘final four’.

Em declarações aos jornalistas, antes do jogo de sábado, pelas 18:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela, a contar para a terceira jornada do Grupo C da Taça da Liga, o médio centro, natural de Coimbra, admitiu dificuldade, mas vontade de vencer.

“Queremo-nos libertar, queremos mostrar o nosso futebol e mostrar que há qualidade. Mostrar que não estamos nesta situação ao acaso. Vimos de eliminar equipas como o atual líder da II Liga [Santa Clara] ou o Vitória de Guimarães na sua casa, ou seja, estamos aqui por mérito próprio e vamos fazer por isso e dar tudo para estar na ‘final four’”, disse.

Costinha adiantou que a semana de trabalho está a ser “como outra qualquer, sabendo que é um jogo um pouco especial, porque é contra a melhor equipa do país, não só em termos de classificação, mas também de qualidade de jogo”.

“O Sporting vale por um todo, é uma equipa fantástica, muito bem consolidada neste momento, vem de níveis motivacionais muito fortes, porque ganhou ao FC Porto e assumiu a liderança da I Liga”, apontou.

Por isso, admitiu, a missão do Tondela vai ser de “exigência máxima”, uma vez que “não basta ganhar” face à diferença de golos que os tondelenses precisam de assegurar diante dos ‘leões’.

“É encarar o jogo para ganhar e vamos fazer os possíveis para ganhar, sabendo que, num dia bom nosso e num não tão bom do Sporting, é possível. O futebol começa sempre 0-0, com ‘onze’ contra ‘onze’ e vamos dar o nosso melhor”, sublinhou.

Neste sentido, reforçou que “o Sporting, como é óbvio, também vai querer estar na ‘final four’ e o Tondela também tudo vai dar para isso”, até porque, passar esta fase, “era fantástico e toda a gente em Tondela iria certamente mais feliz para o Natal”.

“Tudo faremos para dar uma prendinha aos nossos adeptos e vamos fazer por isso”, acrescentou Costinha, admitindo que ter o estádio cheio “é sempre especial e dá outro tipo de motivação”.

O jogo da terceira e última jornada do Grupo C para a Taça da Liga de futebol, entre Tondela e Sporting, está agendado para sábado, pelas 18:00, no Estádio João Cardoso, em Tondela.