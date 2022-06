Tondela regressa aos treinos no relvado quarta-feira

O Tondela regressa esta quarta-feira aos treinos no relvado, após ter terminado hoje dois dias de exames médicos, no dia em que fechou a nova equipa técnica do clube que regressa à II Liga de futebol.

“A sessão de treino de estreia da temporada 2022/23 ocorrerá em 29 de junho no campo nº 2 do Complexo Desportivo do Estádio João Cardoso”, afirma à agência Lusa fonte do clube que desceu no final da época à II Liga.

Depois de dois dias de exames médicos, segunda-feira e hoje, em que “compareceu todo o plantel” e marcou o regresso ao trabalho do clube beirão, os atletas, estão “todos de regresso” aos relvados para trabalharem com uma nova equipa técnica.

O novo treinador, Tozé Marreco, foi anunciado em 15 de junho e, hoje, o Tondela “fechou a equipa técnica com a chegada de um novo adjunto, Sandro Cunha, que se junta aos restantes elementos já apresentados”.

O plantel conta esta época com os guarda-redes Babacar Niasse, Philip Tear e Joel Sousa e, na defesa, Tiago Almeida, Naoufel Khacef, Jota, Ricardo Alves, Marcelo Alves, Manu Hernando e Rafael Alcobia, a única cara nova que sobe da formação.

No meio campo estão Pedro Augusto, Telmo Arcanjo, Iker Undabarrena e Rafael Barbosa e, nos avançados, Juan Boselli, Daniel dos Anjos, Ruben Fonseca e Tomislav Strkalj.

No calendário de jogos de preparação está o jogo de estreia, frente aos juniores, em 05 de julho, a partir das 10:00, em casa, no Estádio João Cardoso e tem já agendado outros jogos de preparação para a nova época.

Assim, em 09 de julho, um desafio frente ao Rio Ave, em Vila do Conde, no dia 13, frente à equipa B do Vitória de Guimarães, em 16 de julho, é frente ao Santa Clara e, no dia 22, é em casa do Gil Vicente, em Barcelos.