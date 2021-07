Tondela aprova contas de 2020 e aguarda por licenças para avançar com academia

O Tondela aprovou hoje em Assembleia Geral, por unanimidade, as contas de 2020, com o presidente, Gilberto Coimbra, a esclarecer que a construção da academia de formação do clube da I Liga de futebol aguarda pelas licenças.

“O saldo positivo do exercício de 43.134,36 euros, depois de depreciações e impostos, vai ser transferido para a conta de resultados transitados, reforçando a estrutura de capitais”, disse o presidente do clube, Gilberto Coimbra.

Na Assembleia Geral do clube ‘beirão’, que contou com a presença de sensivelmente 50 sócios, foram explicadas as contas e justificadas as despesas, que acabaram com a aprovação por unanimidade.

Gilberto Coimbra, em pouco mais de meia hora, fez o ponto de situação do clube, mais concretamente da construção da academia de formação, uma obra que enquanto não terminar, não deixa o clube.

“Só ficarei satisfeito quando conseguir dar esta prenda e concretizar este sonho que me tem acompanhado ao longo da vida, a de finalizar a academia. Um sonho meu e do senhor Rolando [Cruz, o roupeiro do clube de 72 anos] Nem eu nem ele havemos de morrer enquanto não pisarmos a academia”, prometeu.

Uma promessa que ainda não foi cumprida, explicou, “porque faltam licenças por parte da Câmara Municipal [de Tondela] e burocracias com a comissão dos baldios, por causa dos terrenos que confinam com os 10 hectares” que o clube comprou para fazer a academia.

“São terrenos que precisamos para fazer o escoamento das águas que, dada a enorme quantidade de águas que há para escoar, quer pelos banhos, relvas, regas, uma enormidade, são necessárias várias vertentes”, justificou.

Uma licença que “pode estar por dias ou semanas, não se sabe, e a partir do momento em que ela exista, as máquinas entram e rapidamente a academia fica pronta, uma vez que todas as plataformas estão feitas agora é construir tudo em cima”.

Outro dos assuntos que Gilberto Coimbra esclareceu, é “a ausência da transferência da verba restante da alienação de 80% do clube a David Balenguer, presidente da SAD do Tondela”, oficializado em 15 de novembro de 2018, na altura, presidente do grupo espanhol Hop.

“O negócio foi de 6,2 milhões de euros e falta transferir cerca de 50% do total da venda, mas estamos, clube e SAD, eu e David Balenguer, a trabalhar em conjunto, com grande companheirismo e cumplicidade com um único intuito, manter o Tondela na I Liga de futebol”, disse Gilberto Coimbra.

Aos sócios assegurou que “o clube tem tudo devidamente assegurado, mas as coisas estão a ser trabalhadas para serem resolvidas para que o pagamento do que falta seja feito na íntegra” e, “se tal não acontecer, está tudo acautelado”.

Outro assunto em cima da mesa era o “impedimento do clube em contratar novos atletas, devido a um caso litigioso que envolvia o jogador Khacef” e que, “há uns cinco ou seis dias foi resolvido e, portanto, podem começar a chegar novos atletas”, anunciou Gilberto Coimbra.