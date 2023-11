Teste à cultura geral através de um jogo educativo de Lamego

A Câmara de Lamego, no norte do distrito de Viseu, anunciou hoje que, pela primeira vez, vai “testar os conhecimentos de cultura geral, cidadania, política e história dos alunos do ensino básico e secundário” do concelho.

“O programa educativo “Jovem Autarca” será materializado através de um jogo que nasceu de uma proposta da Assembleia Municipal de Lamego e desenvolvido pela empresa de brinquedos científicos Science4you”, especifica a nota de imprensa.

A proposta apresentada pelo presidente da Assembleia Municipal de Lamego, Ricardo Morgado, propõe “desafiar todos os participantes a refletirem acerca das políticas locais e estratégias de melhoria de qualidade de vida na cidade e nas freguesias” e “visa também ensinar a pensar o território numa dimensão didática e pedagógica”.

Na competição, que será dinamizada nos estabelecimentos de ensino do concelho, vão participar crianças e jovens com idades compreendidas entre os seis e os 17 anos, residentes em Lamego”.

Segundo a nota de imprensa, “as equipas vencedoras, divididas por dois escalões, recebem como prémio, no final, uma visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.