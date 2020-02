TERMAS DO CARVALHAL INTEGRAM A COMISSÃO EXECUTIVA DO PROVERE – TERMAS CENTRO

As Termas do Carvalhal passaram a integrar, pela primeira vez, a Comissão Executiva do

PROVERE – Termas Centro. Este programa visa fomentar a dinamização de atividades económicas

alicerçadas na valorização de recursos endógenos, neste caso, o Termalismo. É um setor com

enorme potencial e que tem de ser valorizado.

Constitui um enorme orgulho para o Município de Castro Daire todo o reconhecimento e

confiança depositada nas Termas do Carvalhal pelos restantes consorciados, fruto também do forte

dinamismo e crescimento registado no último ano.

É também a enorme oportunidade para as Termas do Carvalhal estarem presentes, e

contribuírem de uma forma direta, na construção de toda a estratégia de desenvolvimento para o

setor termal da região centro nos próximos anos.

A nossa determinação, visão e estratégia são os nossos compromissos para com a Comissão

Executiva do PROVERE Termas Centro.

Realizou-se ainda em Castro Daire, no Centro de Interpretação e Informação do Montemuro

e Paiva, no passado dia 30 de janeiro, a primeira reunião desta nova Comissão Executiva.