Teatro Viriato, em Viseu, quer aumentar público em 15% este ano

O Teatro Viriato, em Viseu, quer durante este ano aumentar o seu público em 15%, apostando numa programação inclusiva e eclética, disse hoje o seu diretor artístico, Henrique Amoedo.

Durante a conferência de imprensa de apresentação da temporada de fevereiro a julho, Henrique Amoedo afirmou que um teatro como o Viriato “tem de ter responsabilidades e criar objetivos e desafios próprios”.

Neste âmbito, a direção artística colocou este “desafio interno, que pode não ser muito ambicioso, mas é importante”, para cumprir no ano em que a estrutura cultural assinala 25 anos de programação ininterrupta.

“Se conseguirmos fazer isso este ano é muito bom, quer dizer que vamos ter 2.100 pessoas a mais entre o nosso público”, considerou Henrique Amoedo, que ocupa o cargo de diretor artístico desde maio de 2022.

No seu entender, “sempre há a necessidade de chegar a outras pessoas”, porque em Portugal, “infelizmente, as artes e a cultura não são vistas como atividades do quotidiano para a maioria das pessoas”.

O objetivo é, através de uma programação inclusiva e eclética, que “tenta falar com diferentes públicos, de diferentes formas”, atingir “novos públicos, outras pessoas que, infelizmente, ainda não veem este teatro como a sua casa”, realçou.

Segundo o responsável, “o primeiro público trabalhado pelo Teatro Viriato hoje tem os seus filhos” e leva-os às atividades para crianças.

“Essa roda nunca pode parar. Temos de ir abastecendo, sempre formando novos públicos e trazendo outras pessoas”, acrescentou.

Reaberto desde 29 de janeiro de 1999, o Teatro Viriato é uma estrutura cultural de programação e produção de artes performativas gerida pelo Centro de Artes do Espetáculo de Viseu.

Como estrutura, é considerada um modelo de descentralização cultural das artes do espetáculo em Portugal, incluindo a sua programação regular de espetáculos de dança, música, teatro, circo contemporâneo, formações e residências artísticas, entre outras atividades.

Desenvolve também uma política de apoio aos artistas nacionais, através da coprodução e das residências, preocupando-se com a fixação de artistas profissionais na cidade de Viseu.