Teatro Viriato acolhe oficina “Investigadores sonoros”

O Teatro Viriato, em Viseu, vai acolher a oficina “Investigadores Sonoros”, que decorrerá entre os próximos dias 18 e 22 e permitirá aos mais novos descobrirem “o outro lado” do teatro através do som.

Com orientação de Inês Luzio, a oficina permitirá conhecer “o outro lado do Teatro Viriato, aquele onde o público não entra” e que “é um mundo habitado por sons de máquinas e de cortinas a abrir e a fechar, e por vozes de pessoas vestidas de preto que operam toda a parafernália necessária para que os espetáculos possam acontecer”.

Os participantes “irão experimentar gravar, compor com sons gravados (alguns inventados) e organizar todo esse material sonoro e musical no lado de cá do teatro, numa instalação sonora que poderá ser visitada por família e amigos”, avançou o Teatro Viriato.

A oficina destina-se a crianças entre os 10 e os 15 anos.