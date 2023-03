Teatro Pandora sobe ao palco com “O rei que comia histórias” em Resende

“O rei que comia histórias” sobe ao palco do Auditório Municipal de Resende, na noite deste sábado, pelo grupo de Teatro Pandora, anunciou hoje em comunicado de imprensa a Câmara de Resende, no distrito de Viseu.

“O espetáculo é interpretado por dois atores que utilizam bonecos, cenário, figurinos, adereços e música, onde o objetivo é realçar o valor do conhecimento adquirido através da leitura”, referiu o documento.

Com esta peça, acrescentou, o Teatro Pandora pretende “mostrar a importância do hábito de ler, além do cuidado e respeito que se deve ter com os livros” e, por isso, os “atores, marionetas e público interagem e fundem-se para resolver um problema que é atual e premente: como incentivar uma criança a ler”.