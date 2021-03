Teatro-Debate #DESORDEM, mesmo em tempo de Pandemia

Mesmo em tempos de Pandemia, diretamente do Cineteatro de Serpa, a quase 500 Km de distância, a Companhia de Teatro Baal17 esteve a representar e a interagir com os alunos do 10º ano, turma D, da Escola Secundária Viriato. A sessão decorreu na sequência de uma candidatura ao Programa Cuida-te +, do IPDJ – Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P e foi organizada pela Equipa da Promoção e Educação para a Saúde (PES) da escola, em colaboração com professores da turma.

Cada aluno participante foi convidado a refletir sobre a problemática da saúde mental e a construir a ficção, desconstruindo a realidade. Um espelho que reflete as possibilidades do futuro a partir das escolhas do presente, antes que elas se tornem num problema.

A história criada serviu para os alunos se colocarem nos papéis representados pelos 4 personagens, Alberto, Carminho, Jéssica e Tiago. A peça de teatro aborda a necessidade de cuidarmos a nossa saúde mental e não descurarmos os problemas do foro psicológico, os nossos e os dos outros, alertando para a necessidade de procurar ajuda especializada, quando dela necessitamos. E quem melhor do que os psicólogos para nos ajudarem, quando deles necessitamos? E como dizia uma aluna, a nossa saúde mental passa pelo nosso bem-estar psicológico, daí a presença de psicólogos na Escola ser tão importante.

Os alunos usufruíram desta possibilidade de ir ao Teatro sem sair de casa, fazendo-o de uma forma que os dignificou com uma participação disciplinada e promotora de um debate reflexivo. Ainda que os tempos sejam difíceis, não podemos deixar de agradecer a todos quantos permitiram esta dinâmica no âmbito da Promoção e Educação para a Saúde, evidenciando que a escola continua a mostrar-se muito ativa, adequando o seu plano anual de atividades às circunstâncias atuais.

