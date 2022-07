TAROUCA: Sangue Novo Veias Antigas leva música e dança à ponte de Ucanha

A Ponte Fortificada de Ucanha, no concelho de Tarouca, é o próximo monumento do Vale do Varosa a receber um espetáculo de música e dança do projeto “Sangue Novo Veias Antigas, Ano II”, conduzido pela escola Balleteatro, no sábado.

Segundo o Museu de Lamego, que gere a rede de monumentos do Vale do Varosa, este projeto tem como objetivo “promover a criação artística e dar visibilidade a projetos emergentes ligados à dança, música e artes performativas”.

“Parte do reconhecimento do enorme potencial dos monumentos que integram a rede do Vale do Varosa como plataforma privilegiada do diálogo entre o passado, presente e futuro, através de práticas artísticas contemporâneas num território de baixa densidade populacional”, acrescenta.

O projeto é promovido pelo Museu de Lamego e Teatro Solo, em parceria com os municípios de Tarouca e de Lamego.