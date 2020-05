Tabuaço nomeado em 4 categorias das 7 Maravilhas da Cultura Popular

Rijomax, São João, Cisma e Via Sacra da Granja do Tedo estão nomeados em 4 categorias das 7 Maravilhas da Cultura Popular. Os 140 finalistas regionais serão apresentados a 7 de Junho, na RTP.

A Câmara Municipal de Tabuaço apresentou 4 candidaturas ao programa das 7 Maravilhas da Cultura Popular, nas categorias de Artefactos, Festas e Feiras, Lendas e Mitos e Procissões e Romarias, respetivamente com o Rijomax, São João de Tabuaço, Cisma da Granja do Tedo e Via Sacra da mesma freguesia.

Foram registadas 504 candidaturas, com a participação de todos os distritos e regiões autónomas de Portugal e, das 39 candidaturas aprovadas só no distrito de Viseu, Tabuaço tem 4 nomeadas para a 9.ª edição do Programa.

Os 140 finalistas serão apresentados a 7 de Junho, numa emissão em directo na RTP1, que mais uma vez se apresenta como a televisão oficial deste Programa que desde 2007 promove os grandes valores da Identidade Nacional. Nessa altura, um painel de especialistas, composto por 7 elementos de cada um dos 18 distritos e 2 regiões autónomas, elege 7 patrimónios de cada região, num total de 140 finalistas regionais, que participarão nas respetivas eliminatórias regionais.

A 7 de Junho serão igualmente divulgadas as próximas etapas do concurso, que estão neste momento condicionadas à evolução da pandemia causada pela COVID-19.