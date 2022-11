TABUAÇO: GNR detém homem por caça com meios proibidos

O Comando Territorial da GNR de Viseu, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Moimenta da Beira, anunciou hoje que deteve esta quarta-feira “um homem de 45 anos por caça com meios proibidos”, no concelho de Tabuaço, no norte do distrito de Viseu.

Numa nota de imprensa, a GNR explica que, no decorrer de uma ação de fiscalização, “os elementos do NPA detetaram um homem que exercia a caça ao javali com recurso a laços em aço, o que culminou de imediato na sua detenção, tendo em conta que este é um método proibido de caça, pois não diferencia a espécie, o seu porte, nem a sua idade”.

No seguimento da ação, “foram apreendidos dois cabos de aço e recipientes contendo, no seu interior, substâncias utilizadas para atrair espécies cinegéticas de caça maior”, acrescenta o documento.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moimenta da Beira, também no distrito de Viseu.