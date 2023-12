Stellantis Mangualde conseguiu melhor ano de produção de sempre até novembro

A Stellantis Mangualde anunciou que produziu 78.541 viaturas entre janeiro e novembro deste ano, o que representa o seu maior volume de produção de sempre.

“Nos primeiros onze meses do ano, a produção aumentou 10% em relação ao ano passado e supera os 77.607 veículos fabricados em 2019, que era, até à data, o melhor ano de produção da fábrica”, referiu a Stellantis, em comunicado.

Atualmente, a fábrica de Mangualde, no distrito de Viseu, assegura a produção dos veículos comerciais ligeiros e versões de passageiros Peugeot Partner/Rifter, Citroën Berlingo Van/Berlingo, Opel Combo Cargo/Combo e Fiat Professional Doblò/Doblò.

De acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP), a fábrica representa, até agora, 26,3% dos veículos produzidos no país, destinando-se 95% desse volume ao mercado de exportação.

“Este resultado é fruto do empenho e dedicação da nossa equipa de profissionais, mas também do processo contínuo de modernização das instalações e otimização do processo produtivo”, considerou o diretor do Centro de Produção de Mangualde da Stellantis, Christian Teixeira.

A partir do próximo ano, a Stellantis Mangualde começará a produzir, em grande série, carros totalmente elétricos das marcas Citroën, Fiat, Opel e Peugeot (modelos Citroën ë-Berlingo Van /ë-Berlingo, Fiat Professional e-Doblò/e-Doblò, Peugeot E-Partner/E-Rifter, Opel Combo Cargo Electric e Combo Electric), nas versões de comerciais ligeiros e de passageiros.

“Tal será possível graças à transformação e modernização em curso na fábrica, com novas instalações e otimização da área industrial, num investimento de 30 milhões de euros”, explicou a empresa.

No âmbito do plano estratégico “Dare Forward 2030” está também prevista uma “redução drástica em metade das emissões de CO2 (dióxido de carbono) até 2030, face às métricas de 2021”, com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica até 2038.

“O Centro de Produção de Mangualde está a contribuir para a redução das emissões de CO2, não só em termos de produção de veículos elétricos, mas também através dos seus diferentes processos produtivos e ao longo de toda a cadeia de valor”, frisou Christian Teixeira.

O responsável apontou como exemplos “a utilização de energias sustentáveis e a implementação de um parque fotovoltaico para autoconsumo, permitindo evitar 2.500 toneladas de emissões anuais” de dióxido de carbono.

“Além disso, temos o objetivo de desenvolver novos projetos na área das energias verdes, e para isso estão a ser estudadas mais soluções baseadas na energia eólica ou no domínio do hidrogénio”, avançou.

O Centro de Produção de Mangualde foi a primeira fábrica de montagem de automóveis estabelecida em Portugal, em 1962. Já produziu mais de 1,5 milhões de veículos, de 24 modelos diferentes.

Com cerca de 900 colaboradores divididos por três turnos, este centro produz uma média de 363 viaturas por dia.