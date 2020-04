ssociação de Futebol de Viseu coloca funcionários em ‘lay-off’

A direção da Associação de Futebol de Viseu (AFV) colocou em ‘lay-off’ todos os funcionários, “durante 30 dias”, como “medida excecional e temporária para proteger os postos de trabalho”, motivada pela pandemia da covid-19, informou hoje em comunicado.

Os responsáveis pela AFV adiantam que a decisão de recorrer ao ‘lay-off’ “foi tomada após reunião com os funcionários” e justifica-a pelo “impacto financeiro resultante da paragem de todas as atividades desportivas” e pela “incerteza da data de normalização do funcionamento de todos os setores da sociedade”, pode ler-se na nota informativa.

A direção da AFV deixa um elogio aos funcionários por terem sido “compreensivos perante os argumentos invocados”, e, acrescenta, “o sistema de ‘lay-off’ tem um período de 30 dias”, mas poderá ser renovado “nos termos da lei”.

Esta decisão surge um dia depois da decisão da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) em cancelar todas as provas seniores não-profissionais de futebol e futsal, o que levou a AFV a tomar igual posição no distrito.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.