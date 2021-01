“Serpa Pinto Discoveries” vai nascer na Quinta do Paço da Serrana

A Quinta do Paço da Serrana, na freguesia de Oliveira do Douro, onde viveu o explorador cinfanense Serpa Pinto vai ser reabilitada. A Câmara Municipal lançou a obra a concurso pelo valor de 2 milhões e 366 mil euros.

“Serpa Pinto Discoveries” é o nome do projeto de investimento nos cerca de 20ha da quinta, com um valor histórico, patrimonial e natural inestimável, que serão transformados num conjunto de valências que passarão pela investigação científica, lazer, desporto, cultura e turismo. A Câmara de Cinfães vai avançar, na casa mãe, com a criação de um museu interativo dedicado ao legado de Serpa Pinto, com espaço de investigação ligado às universidades e à sociedade portuguesa de geografia, a que acrescenta espaço de interpretação das artes e ofícios tradicionais, etnografia e folclore.

O projeto inclui ainda a requalificação da área florestal, onde serão criados percursos pedestres, pontos de observação da natureza, da fauna e flora. Haverá ainda uma quinta pedagógica, que permitirá o contacto com os animais e o vivenciar do mundo rural, bem como a cultura do vinho verde e frutos típicos da região.

Na quinta nascerá ainda um hotel de 4 estrelas, investimento privado de acordo com a concessão realizada, com capacidade para 60 quartos e de um espaço onde serão promovidos os produtos endógenos, a gastronomia e vinhos do Concelho.

Este investimento vai ser financiado pelo Programa de Valorização dos Recursos Endógenos (PROVERE).