Sernancelhe quer assumir-se como região produtora de vinho de qualidade

A Câmara de Sernancelhe organiza este mês a primeira edição de “Momentos com Vinho” com o intuito de se assumir também como uma região produtora de vinho de qualidade, disse hoje o município à agência Lusa.

“Queremo-nos assumir também como um concelho que produz uva e uva de muita qualidade. Somos os produtores da maior área da casta Malvasia Fina, que faz o tão famoso espumante Terras do Demo”, afirmou o vereador da área do Turismo e da Cultura.

Armando Mateus assumiu à agência Lusa que a criação da primeira edição do “Momentos com Vinho”, nos dias 18 e 19, é “precisamente para intensificar e dinamizar a produção de vinhos com marca própria”.

“Ou seja, queríamos que os nossos produtores criassem novos projetos de marcas de vinhos. Atualmente, temos duas marcas, mas com tão boa matéria-prima e tanta quantidade de uva queremos incentivar a que haja novas marcas e novos produtos no concelho, nomeadamente na área dos vinhos brancos de mesa”, assumiu.

O vereador contou que estão no concelho “os dois maiores produtores do espumante Terras do Demo, marca com sede em Moimenta da Beira e para o qual Sernancelhe produz 68% da uva” deste espumante que “está cada vez mais em ascensão e com cada vez mais procura”.

“Gostaríamos com este evento e a exemplo de outros produtores, que se criassem marcas próprias, novas marcas e novos vinhos e não necessariamente na área dos espumantes, mas também em vinhos brancos, que são vinhos de altitude, mais frescos e aromatizados”, disse.

Neste sentido, disse, o “Momentos com Vinho” surge com o intuito de mostrar e evidenciar o quanto o setor da vinha também tem importância para o concelho que está tão associado à produção de castanha, e bem, porque Sernancelhe é o grande produtor da variedade Martaínha”.

“O que produzimos em maior quantidade é uva, depois maçã, azeitona e a castanha, mas a castanha tem economicamente um peso maior, de quase quatro milhões de euros, que supera todo o setor. Enquanto a uva tem um peso de um milhão e meio de euros a dois, apesar de se produzir mais”, especificou.

O setor do vinho, disse, “tem vindo a aumentar” e, atualmente, conta com 11 produtores certificados no concelho que vão estar representados no “Momentos com Vinho” pela Comissão Vitivinícola Regional Távora-Varosa.

“A nossa vinha é muito específica nas castas Malvasia Fina, no Verdelho e na Touriga Nacional, para dar resposta à necessidade que há de produzir uva para a Cooperativa Terras do Demo, para a produção de espumante”, reconheceu.

O fim de semana de 18 e 19, “para além de ser uma apresentação ao público em geral, com provas de vinhos, será também um evento profissional, com o objetivo de criar negócio” aos produtores do concelho.

Para isso, “foram convidados importadores e exportadores de vinho e responsáveis da hotelaria e restauração” do concelho e dos distritos vizinhos e vão marcar igualmente presença outros vinhos vizinhos.

“Convidámos o Dão e Douro. O Dão, porque já fomos parte dessa região vitivinícola, antes de ser criado o Távora-Varosa. E o Douro, porque temos uma forte ligação a toda uma região e que tem esta marca tão importante com tantos produtores associados”, disse.

Ainda assim, “o grande destaque é para os três maiores produtores de espumante da região: Terras do Demo, Murganheira e Raposeira, que serão o centro do evento”.

“Com isto, estamos também a alavancar todo um setor à volta dos vinhos, como a restauração e a hotelaria e todo um turismo de gastronomia que Sernancelhe também quer, obviamente, dinamizar”, reconheceu.

Os dois dias de evento têm também uma vertente cultural, com “música e literatura, ao qual está associado Aquilino Ribeiro (que nasceu em Sernancelhe), que tem muitos relatos sobre a gastronomia, o vinho e a caça, também ele era um apaixonado da matéria vínica e que relata na literatura”.