Sernancelhe – Identificado por furto de material de construção

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Sernancelhe, no dia 6 de junho, identificou um homem de 37 anos, pelo crime de furto, no concelho de Sernancelhe.

Após uma denúncia de que estaria um estranho no interior de uma obra de construção civil, os militares da Guarda foram ao local e identificaram o suspeito nas imediações do edifício na posse de material furtado, nomeadamente:

· 19 caixas de azulejo cerâmica;

· Dois tubos PVC;

· Um tubo multi-camadas.

O suspeito foi constituído arguido e os factos remetidos para o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.