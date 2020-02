Seminário vai discutir importância da Serra do Caramulo a 07 de março

A Serra do Caramulo e as suas potencialidades vão estar no centro do debate no próximo dia 07 de março, no Hotel do Caramulo.

Intitulado “Potencialidades e desafios da Serra do Caramulo: do contexto à sala de aula”, este seminário, que terá início pelas 09:00, resulta da parceria entre o CEISCaramulo, o Agrupamento de Escolas de Tondela de Tomaz Ribeiro (Clube Ciência Viva na Escola), o Centro de Formação Planalto Beirão (CFAE-PB) e Câmara Municipal de Tondela.

Do programa consta a apresentação do “Guia da Flora Vascular do Caramulo” da autoria de Pedro Ribeiro. Trata-se de um trabalho coordenado pelo CEISCaramulo e que contou com o patrocínio/parceria da ADICES.

Este seminário é considerado como formação específica abrangida na dimensão científica e pedagógica de todos os grupos disciplinares, para cumprimento dos requisitos previstos para a avaliação do desempenho e para a progressão na carreira dos docentes em exercício efetivo de funções, na modalidade Ação de Curta Duração (ACD), ao abrigo do Despacho n.º 6851-A/2019, de 31 de julho e do Despacho Nº 5741/2015, de 29 de maio.

Este seminário é aberto a toda a comunidade.

Inscrições:

– Se é professor(a)/educador(a) e pretende o certificado de ACD, inscreva-se através do link do CFAE-PB: https://forms.gle/N9tkcxc6hi15nEm76

– Se pretende apenas o certificado de presença/participação passado pelo CEISCaramulo, inscreva-se enviando email para ceiscaramulo@gmail.com, indicando o seu nome completo, morada e n.º de BI/CC.

Inscrições no Almoço:

-Se pretende participar no almoço envie email para ceiscaramulo@gmail.com com indicação do nome completo e n.º de contacto/telemóvel, até ao dia 23/02/2020.

Almoço:

Ementa: Entradas (cebola c/ mel; rissóis; croquetes; chouriça); Cabrito e Polvo à Lagareiro; Bebidas; Sobremesa e café

Preço: 18 euros

—