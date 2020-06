Seia acolhe cerimónia do hastear Bandeira Azul

A praia fluvial da Aldeia de Montanha da Lapa dos Dinheiros, no concelho de Seia, vai ser a primeira praia do interior a hastear a Bandeira Azul. A cerimónia acontece este domingo, dia 28 de junho, às 15h, com a presença da Diretora da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), Margarida Cardoso da Silva.

Além da Bandeira Azul, a Lapa dos Dinheiros também vai hastear a Bandeira Acessível, uma distinção igualmente reconhecida pela ABAE, e a Bandeira de Ouro, da responsabilidade da Quercus.

Os galardões, que atestam a boa qualidade das águas balneares e praias ambientalmente sustentáveis, bem como a segurança dos banhistas, aliados ao enquadramento natural e paisagístico destes espaços, atraem cada vez mais pessoas e constituem um nicho turístico e uma alternativa que tem vindo a ganhar força.

Em tempo de pandemia, onde é imperativa a implementação de regras extraordinárias para prevenção da doença por COVID-19, o Município de Seia em colaboração com as restantes entidades competentes tomou, neste sentido, diligências para a salvaguarda, da melhor forma possível, da segurança e saúde dos residentes e visitantes do concelho.

Assim, nesta praia, assim como em Loriga (que também ostenta as bandeiras azul, acessível e de ouro) e nas restantes zonas balneares do concelho (Poço do Lagar, Sabugueiro, Sandomil, Senhora do Desterro, Vila Cova), além da limitação da ocupação a utilização das praias de banhos, regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 24/2020, será reforçada a sensibilização com placares informativos sobre as medidas de prevenção e as normas que responsavelmente deverão ser adotadas.