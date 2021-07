Secretário de Estado da Agricultura reuniu com a CIMDOURO

O Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural, Dr. Joel Vasconcelos recebeu, segunda-feira, ao final da tarde, em audiência, a CIMDOURO, representada pelo presidente do Municipio de Armamar, João Paulo Fonseca, o presidente do Municipio de Lamego, Ângelo Moura, e , ainda, o vice- presidente de São João da Pesqueira, Luís Rodrigues, cujo tema incidiu nas intempéries que assolaram o Douro, nas últimas semanas.

Nesta reunião foram discutidas as possíveis ajudas ao território, que viu as produções agrícolas perdidas por causa da queda do granizo, e a CIMDOURO, ainda deixou o convite para a visita do Secretário de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Rural à Região, que deverá acontecer, durante este mês de Julho.

A CIMDOURO compreende os concelhos de Alijó, Armamar, Carrazeda de Ansiães, Freixo de Espada à Cinta, Lamego, Mesão Frio, Moimenta da Beira, Murça, Penedono, Peso da Régua, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, São João da Pesqueira, Sernancelhe, Tabuaço, Tarouca, Torre de Moncorvo, Vila Nova de Foz Coa e Vila Real, distribuídos por uma área geográfica de mais de 4 000 km2, onde residem cerca de 200 000 habitantes.