SÁTÃO RECEBE EXPOSIÇÃO ITINERANTE DA IDEIA COM FUTURO

Sátão recebe na próxima segunda-feira, dia 02 de agosto, a exposição itinerante da

Ideia com Futuro – Reciclar no Planalto Beirão. Nesse dia, será apresentado o Plano

de Sensibilização e Educação Ambiental que a Associação de Municípios da Região

do Planalto Beirão (AMRPB) está a desenvolver junto dos 19 municípios que a

integram.

Disponível ao público em geral, a exposição itinerante Ideia com Futuro está munida

de equipamentos multimédia e conteúdos interativos lúdico-pedagógicos, com

apresentações, vídeos e jogos, que abordam a importância da Economia Circular e

do contributo de cada um para a reciclagem dos resíduos de embalagem.

A percorrer os 19 municípios do Planalto Beirão, a exposição itinerante permanecerá

em Sátão, até 06 de agosto. No local, dois agentes da Ideia com Futuro – Reciclar

no Planalto Beirão acompanham os visitantes e ajudam a esclarecer todas as

dúvidas, garantindo o cumprimento de todas as normas aplicáveis de

distanciamento social e medidas de higiene.

Recorde-se que a região do Planalto Beirão tem sido um exemplo no que respeita a

separação seletiva dos resíduos recicláveis. Em 2020, cada habitante do Planalto

Beirão separou um total de 39 kg de resíduos recicláveis de papel/cartão,

plástico/metal e vidro, o que representa um aumento de 22%, face ao ano 2019,

muito acima do crescimento nacional, que se ficou pelos 13%. No total, os 19

Municípios que integram a Associação de Municípios da Região do Planalto Beirão,

separaram, em 2020, 12.846 toneladas de resíduos recicláveis.

Estes resultados revelam que o investimento realizado nos últimos anos, ao nível da

rede de ecopontos e de meios de recolha, foram uma opção acertada, que

assegurará a sustentabilidade do sistema de gestão de resíduos do Planalto Beirão,

a longo prazo. Até ao final do ano transato, foram instalados mais 1.790 novos

ecopontos.

Para além da vertente ambiental, a Ideia com Futuro – Reciclar no Planalto Beirão

une-se também à vertente social, trazendo uma componente de solidariedade para

o projeto, com a campanha “Separar para Ajudar”. Cada tonelada de resíduos

separada, que represente um aumento face aos valores de 2014, será convertida em

benefícios sociais para uma instituição de solidariedade social da região.

Este projeto, desenvolvido pela Associação de Municípios da Região do Planalto

Beirão, é cofinanciado