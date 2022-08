SÃO PEDRO DO SUL: Festival Lidairada regressa à Quinta da Comenda

A Câmara Municipal de São Pedro do Sul anunciou hoje que o festival Lidairada “está de volta à Quinta da Comenda, para a sua terceira edição e oferecer ao público da região um dia cheio de atividades e uma noite com muita música ao vivo”, no dia 20 de agosto.

Segundo um comunicado de imprensa, o dia começa pelas 10:00, com “uma avaliação do estado de saúde do rio Trouce” e “atividades na quinta e visitas guiadas ao rio, moinho, animais e mercadinho de produtos biológicos”.

Após o almoço, em modo de ‘pic-nic’, a Associação Cultural e Recreativa da Rompecilha faz uma demonstração do Ciclo do Linho e, a partir das 19:00, terão início os concertos musicais com a presença de Norberto Lobo e José Pedro Pinto.

“Lidairada é uma palavra criada por Aquilino Ribeiro, que significa: azáfama, grande lide, trabalho, lufa-lufa”, explica a nota de imprensa da autarquia, que quer com este festival “atrair visitantes ao interior do país, dando a conhecer a riqueza do património natural e cultural da região de São Pedro do Sul”.

O ambiente acolhedor da Quinta da Comenda espelha-se na eira, onde acontecem os espetáculos, os tanques, as sombras, as fontes e os jardins, que convidam à reflexão e à contemplação, fazendo desta casa um lugar realmente especial, para descansar e sonhar.