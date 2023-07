São João da Pesqueira “só tem a ganhar” com geminação a Mennecy (França)

O presidente da Câmara Municipal de São João da Pesqueira disse ontem que a geminação com Mennecy, França, é uma relação em que “só tem a ganhar e nada a perder” junto de uma cidade francesa “muito dinâmica”.

“Uma coisa tenho a certeza, não perdemos absolutamente nada, não temos quotas, somos de livre adesão. São João da Pesqueira só tem a ganhar com esta geminação e muito”, defendeu Manuel Cordeiro.

No final da cerimónia que oficializou a geminação entre os dois municípios, no Museu do Vinho em São João da Pesqueira, o presidente disse à agência Lusa que “vão acontecer diversos intercâmbios”, nomeadamente com “jovens e seniores”.

No entender do autarca, “também as associações têm a ganhar com a partilha de conhecimento e troca de experiências e novas ideias que podem nascer nestes intercâmbios, num lado ou no outro”.

O ponto de partida da geminação foi com a vereadora do município francês, Carina Coelho, natural de Penedono, também distrito de Viseu, e casada com um pesqueirense, mas “depois do lado emocional inicial, a ligação cresceu”.

“É uma comunidade muito dinâmica, com infraestruturas culturais e desportivas que fazem inveja a muitas cidades grandes de Portugal, já que Mennecy tem 15 mil habitantes e, entre eles, há naturais de São João da Pesqueira”, destacou o autarca.

No entender de Manuel Cordeiro, a cidade de Mennecy “soube concentrar em si muitas infraestruturas, equipamentos e serviços que servem às cidades que a circundam e isso provoca muita dinâmica e própria comunidade toda ela se envolve”.

Em destaque na cerimónia esteve o vinho do Porto, “o grande embaixador de Portugal e cujo município de São João da Pesqueira é o maior produtor” deste néctar e que também esta geminação “acaba por ser mais um contributo na divulgação”.

O vinho do Porto foi, aliás, um dos destaques que o presidente do Município de Mennecy, na França, a sul de Paris cerca de 45 quilómetros, destacou nas suas palavras elogiosas ao município português.

“O vinho do Porto é mundialmente conhecido, assim como a atividade da vinha e o Douro e São João da Pesqueira tem no vinho o motor da sua economia local e é extraordinário, assim como a sua comunidade”, destacou Jean-Philippe Dugoin-Clément.

O autarca francês não poupou elogios à comunidade portuguesa e, em específico a pesqueirense, por ser “muito trabalhadora que ajudou a construir a cidade que hoje é, inclusive com a ascensão na política”, como foi o caso da vereadora Carina Coelho.

Mennecy “só faz geminação com uma cidade em cada país”, como também já aconteceu na Alemanha e em Itália e, em Portugal, o presidente da Câmara, Manuel Cordeiro, mostrou-se “feliz por a Pesqueira ser a porta de entrada” do país.