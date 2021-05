São João da Pesqueira – Detido por posse ilegal de armas

O Comando Territorial de Viseu, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Moimenta da Beira, ontem, dia 25 de maio, deteve um homem de 47 anos por posse ilegal de armas, no concelho de São João da Pesqueira.

No âmbito de uma investigação pelo crime de ameaças que decorria há cerca de seis meses, os militares da Guarda apuraram que o suspeito ameaçou o seu irmão, de 60 anos, com recurso a uma arma de fogo. No decorrer das diligências policiais foi dado cumprimento a três mandados de busca, uma domiciliária, uma em anexo e uma em veículo, que culminaram na apreensão de diversas armas sem registo ou qualquer tipo de documentação, destacando-se:

· Duas carabinas;

· Duas espingardas;

· Um revólver;

· Uma navalha;

· Mais de 1 000 munições de diversos calibres.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Moimenta da Beira.