SÃO JOÃO DA PESQUEIRA: Câmara disponível para adquirir equipamentos para área dedicada à covid

A Câmara de S. João da Pesqueira, no distrito de Viseu, disponibilizou-se para suportar aquisição de testes para a Área Dedicada Covid-19 19, criada desde o dia 16 e que se encontra sem funcionar por falta de equipamentos

Em comunicado a autarquia informou ter comunicado à Administração Regional de Saúde do Norte (ARSN), que tutela o ACES – Agrupamento de Centros de Saúde do Douro Sul (do qual S. João da Pesqueira faz parte) “disponibilidade para suportar financeiramente a aquisição de testes para a ADC estar a funcionar, ou então fazê-lo contratando uma empresa privada”.

“O tempo é precioso e não podemos esperar quando se trata da saúde e da vida dos nossos munícipes e concidadãos”, sublinhou a Câmara, que aguarda a resposta da ARSN.

A par com a ADC de S. João da Pesqueira, na área do ACES do Douro Sul, foram ainda criadas as de Lamego e Moimenta da Beira.