Santa Comba Dão – Detido por tráfico de estupefacientes

O Comando Territorial de Viseu, através do Posto Territorial de Santa Comba Dão, no dia 14 de agosto, deteve um homem de 22 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Santa Comba Dão.

No âmbito de uma fiscalização rodoviária em Pinheiro de Ázere, os militares da Guarda abordaram um indivíduo que adotou um comportamento suspeito no momento da fiscalização. Perante tais factos, foram realizadas duas buscas, uma em veículo e posteriormente outra em residência, que permitiram apreender um total de 41 doses de folhas de cannabis, uma navalha, um telemóvel e 60 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Viseu.

A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Santa Comba Dão.