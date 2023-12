Santa Clara na liderança da II Liga após vitória em casa do Tondela

O Santa Clara colocou-se na liderança da II Liga de futebol ao vencer o Tondela por 3-2, em jogo da 13.ª jornada do campeonato, com o golo do triunfo a chegar em período de descontos.

Luan Farias inaugurou o marcador aos 45 minutos e Pedro Pacheco (45+7) igualou ainda na primeira parte, para na segunda Roberto (54) voltar à vantagem e, depois Bruno Almeida (80) e Paulo Henrique (90+1) darem a volta ao resultado.

O Tondela foi o primeiro a criar perigo, aos dois minutos, com Bebeto a rematar e a fazer passar a bola ao lado do poste direito.

Aos cinco minutos de jogo, o árbitro mostrou cartão vermelho direto a Hélder Tavares por, aparentemente, ter pontapeado Serginho, que estava deitado por cima da bola. Após consulta ao vídeo árbitro (VAR), Fábio Melo converteu em amarelo.

Uma quebra no jogo que se sentiu nos minutos seguintes, em que a velocidade dos jogadores baixou e foi Bruno Almeida quem voltou a impor o perigo, com um remate junto ao poste esquerdo do guarda-redes do Tondela e que Ricardo segurou.

Numa primeira parte equilibrada, a formação de Vasco Matos criou perigo com Rafael Martins (16) a rematar para as mãos de Ricardo e, mais tarde, o avançado (25) cabeceou ao lado do poste direito.

A formação de Tozé Marreco também criou oportunidades, com Yaya Sithole (22) a rematar por alto e Luan Farias (34) isolado a mandar a bola por cima da barra.

O Tondela acabou por inaugurar o marcador na sequência de um canto marcado por Xavier e que Luan Farias (45) aproveitou para colocar a bola no interior da baliza, junto ao poste esquerdo.

Já nos tempos de compensação, Pedro Pacheco (45+7) apareceu para um remate longínquo para o fundo da baliza de Ricardo, com o Santa Clara igualar o no marcador, ainda na primeira parte.

Na segunda parte, apesar do Santa Clara entrar a pressionar mais, foi Roberto (54), com assistência de Luan Farias, que acabou por rematar para o fundo da baliza e voltar a dar vantagem no marcador a favor do Tondela.

A equipa açoriana correu atrás do prejuízo e, na sequência da marcação de um livre, foi Bruno Almeida (80) quem voltou a igualar o marcador para, no início do tempo de compensação, Paulo Henrique (90+1) colocar a equipa na liderança.

O Santa Clara, a única equipa da II Liga que ainda não sofreu derrotas neste campeonato, chegou assim à liderança com 29 pontos, deixando o Tondela com 19, no sétimo lugar.

Jogo no Estádio João Cardoso, Tondela.

Tondela – Santa Clara: 2-3.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Luan Farias, 45 minutos.

1-1, Pedro Pacheco, 45+7.

2-1, Roberto, 54.

2-2, Bruno Almeida, 80.

2-3, Paulo Henrique, 90+1.

Equipas:

– Tondela: Ricardo, Bebeto (Ceitil, 77), Abdoulaye Ba, Ricardo Alves (Jota, 87), Lucas Barros, Hélder Tavares (Tiago Almeida, 62), Cícero, Yaya Sithole, Xavier (Costinha, 63), Roberto (Daniel dos Anjos, 77) e Luan Farias.

(Suplentes: Léo, Tiago Almeida, Jota, Ceitil, Costinha, Cuba, Luís Rocha, Pedro Maranhão e Daniel dos Anjos).

Treinador: Tozé Marreco.

– Santa Clara: Gabriel Batista, Pedro Pacheco, Luís Rocha, Sidney Lima (Gustavo Klismahn, 69), Diogo Calila (Lucas Soares, 60), Adriano, Serginho (Andrézinho, 69), Paulo Henrique, Bruno Almeida (Vinicius, 87), Rafael Martins e Gabriel Silva (Ricardinho, 61).

(Suplentes: Marcos Díaz, Lucas Soares, MT, Ricardinho, Andrézinho, Eduardo Ageu, João Lima, Vinícius e Gustavo Klismahn).

Treinador: Vasco Matos.

Árbitro: Fábio Melo (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Adriano (03), Hélder Tavares (05), Luís Rocha (21), Bebeto (26), Roberto (76), Lucas Barros (79) e Luan Farias (90+7).

Assistência: 976 espetadores.